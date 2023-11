Dopo il lungo intervento dal palco del 'DLA Piper Sport Forum', l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta si è fermato anche in mixed zone per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: "Questi sono confronti importanti per far sì che il nostro movimento acquisisca solidità in un momento di grande difficoltà economica-finanziaria. Il confronto con gli esperti di finanza ci può portare dei grandi vantaggi e profonde riflessioni".

Dall'intervento dal palco si è capito che Zhang non lascerà l'Inter in cattive mani...

"Io ho un confronto quasi quotidiano con il presidente che è molto attento alla nostra storia e al nostro presente, e anche da lontano ci dà un contributo importante nella gestione quotidiana non soltanto da un punto di vista economico e posso garantirvi che lui è un grande appassionato e ha voglia di rimanere. Al momento non ci sono sintomi in questo momento che ripongono sfavorevolmente. Io sono molto contento di lavorare con lui e con la famiglia Zhang che, ripeto, ha profuso importanti investimenti negli ultimi anni. Siamo una società solida e vogliamo regalare ai nostri tifosi altre grandi soddisfazioni come fatto in questi anni".

Su Juve-Inter:

"Intanto rappresenta il derby d’Italia e così va collocato. Al momento siamo in una fase interlocutoria del campionato e della stagione e non credo che il risultato sia determinante. Dico invece che la Juventus è favorita nel medio-lungo periodo perché non giocando le competizioni europee dà la possibilità di organizzare gli allenamenti e di avere meno stress agonistico quindi sulla carta meno infortuni, di conseguenza il vantaggio c’è. Certo che, d’altro canto, partecipare a competizioni come la Champions dà il privilegio di avere una carica ulteriore".

Per molti osservatori l'Inter è la più forte, hai anche tu questa sensazione?

"La squadra è forte, l’allenatore è forte, i tifosi sono eccezionali, la società è compatta, quindi ha tutte le carte in tavola per competere risultati importanti. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e cercheremo di farlo quest’anno. L’obiettivo è, non ci nascondiamo, la seconda stella".

A gennaio l’Inter torna sul mercato? E su Cuadrado...

"In questo momento Cuadrado sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria succede a tanti giocatori, devo dire che noi abbiamo un numero di infortuni minimo. Per quanto riguarda il mercato di gennaio direi di no in questo momento, per due motivi: il primo perché a gennaio non è facile trovare occasioni vantaggiose e il secondo è che abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa assolutamente all’altezza del ruolo ed è sicuramente una delle più competitive".

Sullo scudetto, risponde ad Allegri?

"Allegri è un bravo allenatore ed è un esperto comunicatore. Io ho dato la giusta risposta, col dovuto rispetto".

Lautaro rinnoverà entro la fine dell'anno?

"Il rinnovo non è un problema. Lautaro ha dichiarato a più riprese di voler stare con noi ancora per tanto tempo. È un giocatore sul quale puntiamo per il presente e per il futuro e siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un accordo la cosa si farà facile".

