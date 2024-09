L'Inter si sta allenando in questo momento al BPER Training Centre di Appiano Gentile, in vista della partita di domani sera all'Etihad Stadium contro il Manchester City, esordio di entrambe nella nuova edizione della Champions League. E Simone Inzaghi non potrà contare, oltre che sul convalescente Tajon Buchanan, anche su Federico Dimarco e Marko Arnautovic che non si stanno allenando con la squadra.

L'esterno, dopo la partita di Monza, si è dovuto fermare per un affaticamento alla coscia destra e si spera di recuperarlo per il derby. Ma la novità dell'ultima ora è l'assenza sul campo di allenamento dell'austriaco, fermato dalla febbre che gli impedirà di partecipare alla trasferta inglese.

