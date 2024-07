Si è conclusa con una vittoria in rimonta sul Lugano la prima amichevole della pre-season 2024-25 dell'Inter. Un test a porte chiuse, in quel di Appiano Gentile, nel quale si è preso la scena Mehdi Taremi, autore della doppietta (rigore perfetto più scavetto a scavalcare il portiere) con cui i nerazzurri hanno ribaltato gli elvetici, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie all'uno-due di Kacper Przybylko in risposta alla rete lampo di Joaquin Correa. Di seguito il video con gli highlights del match pubblicato dal club milanese sul proprio canale Youtube:

