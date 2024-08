Vigilia speciale in casa Inter in vista dell'esordio casalingo a San Siro in programma domani sera contro il Lecce. Il match è valido per la 2a giornata di Serie A 2024/25.

La squadra nerazzurra, dopo il pari all'esordio sul campo del Genoa, tornerà nella sua casa e davanti ai suoi tifosi. Si prevede il tutto esaurito. Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e ha deciso di sostenere l'allenamento di oggi proprio a San Siro. Ecco le immagini dell'arrivo dei giocatori raccolte da Simone Togna. Taremi e mister Inzaghi gli unici a fermarsi con i tifosi, mentre Salcedo ha deciso di arrivare allo stadio... a piedi.