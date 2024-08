Oggi, di prima mattina, si è presentato l'ultimo reduce dalle vacanze estive in casa Inter. Anticipando i tempi rispetto alla tabella di marcia, Lautaro Martinez ha varcato i cancelli del 'BPER Training Centre' per mettersi subito al lavoro in vista dell'inizio imminente della prossima stagione. Come i compagni arrivati negli scorsi giorni, l'argentino ha sudato prima in palestra e poi in campo, dove ha riabbracciato i suoi compagni e Simone Inzaghi. Il video del giorno del Toro:

