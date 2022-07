L'Inter è arrivata poco fa a Malpensa, dove a breve si imbarcherà per un volo direzione Francia. I nerazzurri sono attesi domani dall'amichevole contro il Lens, in programma alle ore 18.30 allo stadio Bollaert-Delelis.

Non sono partiti con il resto della squadra Robin Gosens e Milan Skriniar (che puntano a rientrare in gruppo per la partita della prossima settimana), Roberto Gagliardini (per un problema al piede) ed infine Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti (entrambi al centro delle vicende di mercato).