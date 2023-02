Arturo Vidal alza la voce. Dopo la vittoria contro l'Al Ahly che ha portato il Flamengo al terzo posto nel Mondiale per Club, l'ex centrocampista dell'Inter si è scagliato contro le critiche che lo hanno riguardato da vicino negli ultimi giorni: "Sono felice qui, al Flamengo. Fino a pochi giorni fa ero un po' triste, perché ho saltato le prime partite per infortunio. Una complicazione molto dura. Ho provato ad esserci ma sentivo troppo male e non ho giocato. Dopo la partita contro il Palmeiras ho iniziato ad allenarmi meglio. Oggi sono al 100%. A volte mi dà fastidio che le persone parlino, che dicano che sono malato fisicamente. Avevo un problema di cui la gente del club era a conoscenza. Non tutti i giocatori possono conviverci. È un problema che avevo a 25 anni e ora si è ripresentato, con i lavori precampionato. Una forte complicazione. I medici sanno che non tutti gli atleti possono sopportarlo. Ma con il lavoro, lo sforzo e il raddoppio delle sedute di terapia, ora sto bene".

Vidal è stato anche bersagliato per quelle parole di sfida lanciate al Real Madrid pronunciate dopo la vittoria in Copa Libertadores ("Madrid, ti romperemo il c..."), pregustando un'eventuale finale di Mondiale contro i Blancos, cosa che poi non si è verificata per il clamoroso tonfo del Fla contro l'Al Hilal. Anche in questo caso, il giocatore si difende: "Sono sempre stato così. Quando giocavo a Barcellona ho fatto lo stesso, anche all'Inter. Ero molto fiducioso sul fatto che li avremmo affrontati, ma non è successo. Ora continuiamo a lavorare, guardando avanti. Almeno abbiamo ottenuto il terzo posto. Ora torneremo in Brasile per preparare la stagione".

