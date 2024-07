Per l'Inter è in arrivo il terzo test della pre season che coinciderà anche con il ritorno di un altro nazionale. Archiviate le sfide contro Lugano e Pergolettese, Inzaghi prepara l'amichevole contro il Las Palmas con una rosa ben più profonda: nelle scorse ore sono tornati a Milano i cinque italiani impegnati a Euro 2024, mentre nel giorno del match contro gli spagnoli (ovvero domani) farà rientro in Italia anche Marko Arnautovic. Lo fa sapere il club nerazzurro.

L'austriaco, che durante l'Europeo aveva a più riprese ribadito la sua voglia di restare ancora a Milano, resta al centro delle voci di mercato: una sua uscita, unita a quella sicura di Joaquin Correa e al probabile addio di Valentin Carboni direzione Marsiglia, spingerebbe la dirigenza dell'Inter a trovare un nuovo attaccante con caratteristiche diverse dall'ex Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!