Se a livello di partite ufficiali Inter e Atletico Madrid si sono incrociate solo una volta, diversi sono invece i precedenti tra le due squadre in amichevole o in tornei estivi. E in una di queste sfide coi Colchoneros, soprattutto, che il tifo interista iniziò a scoprire il talento di un ragazzo appena arrivato dal Racing Avellaneda, che una sera di sei anni fa, proprio al Metropolitano di Madrid, firmò la sua prima rete con la maglia dell'Inter. Un gol bellissimo, una spaccata volante sul lancio di Geoffrey Kondogbia a battere Jan Oblak: fu questo il biglietto da visita di Lautaro Martinez. (RIVEDI IL GOL)

Nel 1997 un'altra amichevole estiva: l'Atletico Madrid batte l'Inter 1-0 nel Trofeo Villa de Madrid il 25 agosto. Segna Christian Vieri, all'epoca centravanti della squadra spagnola. Nelle file nerazzurre, quella sera, l'attuale allenatore dell'Atletico, Diego Pablo Simeone. Sono altre tre le amichevoli tra Inter e Atletico: nel 1964 a Milano 2-2, con i gol in rimonta di Milani e Peirò. Sempre nel 1964 un Inter-Atletico 2-4, con Gori e Canella in gol per l'Inter. Infine nel 1977: Atletico-Inter 2-0 a Cadice.

