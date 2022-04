Finalmente, il mistero Bologna-Inter viene sciolto. La Lega Serie A ha reso note ufficialmente le date dei recuperi delle gare non disputate nelle scorse settimane indicando per il 27 aprile il recupero della sfida non giocata al Dall'Ara lo scorso 6 gennaio. Ecco il quadro:

Udinese-Salernitana: mercoledì 20 aprile 2022 (diretta DAZN);

Fiorentina-Udinese: mercoledì 27 aprile 2022 (diretta DAZN/SKY);

Salernitana-Venezia: mercoledì 27 aprile 2022 (diretta DAZN);