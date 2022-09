Col senno di poi, si può dire che c'era anche da aspettarselo. Ma la carta non può mai raccontare fino in fondo quanto si è visto in campo, quanto grande sia sostanzialmente stata la superiorità tecnica e di idee del Bayern Monaco che a San Siro prosegue la propria striscia di vittorie nella gara inaugurale di Champions League superando l'Inter per 2-0 al termine di un match controllato a proprio piacimento dagli uomini di Julian Nagelsmann. Specie nel primo tempo, dove l'Inter vede Manuel Neuer praticamente col binocolo per ampi tratti, chiuso col vantaggio di Leroy Sané. Ma anche nella ripresa, dopo un buon avvio per i nerazzurri, la squadra tedesca chiude i conti con la giocata micidiale conclusa da Sané con il tocco complice di Danilo D'Ambrosio. Nel finale l'Inter prova a tirare fuori l'orgoglio ma non basta: inizia, come preventivato, in salita la Champions nerazzurra contro una squadra con tre marce in più.

IL TABELLINO

INTER-BAYERN MONACO 0-2

MARCATORI: 25' Sané, 66' D'Ambrosio (I, aut.)

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar (72' 6 De Vrij), 95 Bastoni (72' 32 Dimarco); 2 Dumfries (72' 36 Darmian), 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (82' 5 Gagliardini), 8 Gosens; 9 Dzeko (72' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella.



Allenatore: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO: 1 Neuer; 5 Pavard, 4 De Ligt (75' 2 Upamecano), 21 Hernandez (84' 44 Stanisic), 19 Davies; 6 Kimmich, 18 Sabitzer (62' 8 Goretzka); 11 Coman (75' 7 Gnabry), 25 Müller, 10 Sané (84' 42 Musiala); 17 Mané.

In panchina: 26 Ulreich, 35 Schenk, 13 Choupo-Moting, 38 Gravenberch, 38 Tel, 40 Mazraoui.

Allenatore: Julian Nagelsmann.

Arbitro: Turpin (FRA). Assistenti: Danos - Gringore (FRA). Quarto ufficiale: Brisard (FRA). VAR: Delajod (FRA). Assistente VAR: Buquet (FRA).

Note

Spettatori: 58.951

Ammoniti: De Ligt (B), Dimarco (I)

Corner: 5-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-BAYERN MONACO

93' - Turpin manda tutti negli spogliatoi! Finisce 2-0 per il Bayern Monaco, fischi dalle tribune e lite Lautaro-Kimmich in campo.

91' - Gnabry prova il tiro, Dimarco respinge col corpo.

91' - Saranno tre i minuti di recupero.

90' - Brutto intervento di Dimarco su Muller, sacrosanta l'ammonizione.

88' - Bella azione dell'Inter orchestrata da Dimarco che mette in mezzo per Lautaro il quale però non riesce a controllare la palla.

84' - Musiala e Stanisic gli ultimi cambi di Nagelsmann, fuori Sané e Lucas Hernandez

83' - Gagliardini recupera un pallone in area togliendolo a Hernandez e serve Correa, il cui tiro sballatissimo finisce fuori. San Siro non gradisce e fischia.

83' - Tiro di Gnabry su assist di Sané, palla alta.

81' - Gnabry mette in mezzo, Mané anticipato. Spazio anche a Gagliardini, che rileva Calhanoglu tra i fischi di San Siro.

80' - Undici tiri in porta per il Bayern, solo due per l'Inter: un dato molto eloquente sull'andamento dell'incontro...

77' - Azione un po' confusa in area Bayern, ne viene fuori un corner.

75' - Nel Bayern Monaco Gnabry e Upamecano rilevano Coman e De Ligt.

74' - Altro affondo del Bayern, tiro di Muller sopra la traversa.

73' - Prova subito l'iniziativa Correa, che poi si perde in area cercando Lautaro.

71' - Quattro cambi per Inzaghi: Correa rileva Dzeko, Darmian entra al posto di Dumfries, Dimarco dà il cambio a Bastoni e De Vrij prende il posto di Skriniar.

68' - Il Bayern torna a correre a cento all'ora: Mané va vicino al tris, Onana gli chiude bene l'angolo.

66' - Sané! Raddoppio Bayern! Micidiale flipper con due uno-due clamorosi prima che il nazionale tedesco beffi Onana con un pallonetto che D'Ambrosio manda nella propria porta!

65' - Brivido Onana che si fa sfuggire un pallone appoggiatogli da Bastoni, il palo lo salva.

65' - Azione avvolgente del Bayern, cross di Goretzka spazzato da Skriniar.

63' - Proteste Bayern per un presunto controllo di braccio di Skriniar, Turpin non interviene. Lo slovacco ora zoppica.

62' - Nel Bayern entra Goretzka, che rileva Sabitzer.

61' - Veronica pericolosa di Neuer che per poco non si fa soffiare il pallone da Lautaro.

59' - Pericolo Bayern con Coman il cui tiro viene deviato da Skriniar in corner.

58' - Sbaglia un controllo Neuer, che poi manda palla in fallo laterale.

58' - Bravo Skriniar a fermare la corsa di Mané strappando anche un fallo.

57' - Muller tira a botta sicura, palla murata dai difensori interisti poi Mané tocca mandando la palla fuori.

56' - Sabitzer prova un nuovo inserimento, Skriniar chiude in diagonale mandando in corner.

55' - Neuer anticipato da Dumfries sullo stacco, palla fuori.

54' - Altra chance per Dzeko che davanti alla porta trova il muro di Lucas Hernandez

53' - L'Inter ora prende il controllo della metà campo avversaria, D'Ambrosio si prende un corner tra gli applausi.

50' - Dzeko! L'Inter crea un pericolo vero, Dumfries mette in mezzo per D'Ambrosio che con una finta fa arrivare il pallone al bosniaco il cui tiro però non impensierisce Neuer.

49' - Torna a farsi avanti il Bayern, cross di Davies che termina sul fondo.

47' - Buona azione dell'Inter, con Lautaro che prova il tiro di esterno; pallone respinto che finisce su D'Ambrosio il cui tiro termina alto.

47' - Calhanoglu finta poi lancia su Dzeko, che però perde il controllo della sfera.

46' - Fallo di Pavard su Calhanoglu, punizione da sfruttare per l'Inter.

----