Tra Italia e Regno Unito, non sono mancate in queste settimane le indiscrezioni giornalistiche che raccontano di un Romelu Lukaku scontento al Chelsea e pronto a far il suo clamoroso ritorno all'Inter già dalla prossima estate. Rumors di mercato allontanati con forza da Thomas Tuchel, manager dei Blues, nel corso della conferenza stampa odierna: "La situazione al momento è che non possiamo parlare con i giocatori, non possiamo vendere e non possiamo comprare: in questo momento non abbiamo bisogno di pensarci, questi sono i giocatori che abbiamo a disposizione - ha spiegato il tedesco -. Romelu ha ancora un ruolo importante. Forse non è il ruolo che vuole interpretare e lo capisco perfettamente. Ha usato il suo tempo per staccare un po', ha avuto una settimana di vacanza, poi è tornato con noi. Lo sento molto motivato, molto forte in allenamento, molto coinvolto quando facciamo le partite. È un vincente e rimarrà importante per noi. Ha fatto una bella partita a Middlesbrough, una grande spinta per tutti noi e per lui personalmente; in questo momento non c'è spazio per malumori, delusioni e distrazioni. Abbiamo bisogno di tutti, di ogni giocatore, incluso Romelu".