Gli esami a cui è stato sottoposto Marcus Thuram domenica scorsa hanno scongiurato lesioni ai legamenti della caviglia, che, tuttavia, non è ancora a posto dopo l'intervento duro di Maripan in Inter-Torino. Per questo motivo, resta un grosso punto di domanda sulla presenza di Tikus nella gara di Nations League tra la Nazionale francese e quella di Israele, come sottolineato dal ct Didier Deschamps in conferenza stampa: "Marcus si allenerà a parte perché sente ancora qualcosa alla caviglia. Se giocherà domani? Vediamo, ma oggi sembra in dubbio".

