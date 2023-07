Alla luce dell'infinito stallo sul fronte San Siro, l’Inter si è mossa ufficialmente per costruire il nuovo stadio a Rozzano, comune dell’hinterland milanese dove ha ottenuto il diritto di esclusiva fino al 2024 per valutare la fattibilità di realizzare il progetto nell’area di proprietà di Bastogi e Brioschi.

"Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano", si legge in una nota.