Luciano Spalletti predica tranquillità rispetto al recupero sulla strada verso Euro 2024 di Nicolò Barella, che ieri ha saltato precauzionalmente per infortunio la sfida amichevole contro la Turchia: "Io mi fido molto dei miei medici e loro mi hanno detto che è quasi certo ce la faccia a recuperare, siamo molto fiduciosi per quella gara lì (l'esordio contro l'Albania del 15 giugno, ndr) - le parole del ct della Nazionale italiana in conferenza stampa -. Poi, però, bisogna vedere lo sviluppo perché c'è da ricominciare a correre e c'è da fare un po' di cose. Le liste dei convocati le danno tutti il 7 giugno, perché me le volete far dare il 5? Se poi succede qualcosa, bisogna che torni indietro con le valutazioni. Ho deciso, ma ci sono ancora 2-3 cose da sistemare. Per esempio Meret nel riscaldamento s'è fermato: lì per lì è una cosa, domani la sensazione può cambiare. Ha sentito contrarre un po' il muscolo, ma va un po' valutato. Domani si sa meglio l'entità dell'infortunio".

