La Nazionale esulta a Budapest: secondo acuto, Israele battuto. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha tessuto le lodi di Frattesi: "Anche quando non si vede dentro le azioni fa un importante volume di lavoro, aiuta sempre la squadra permettendole di essere in superiorità. Ha qualità di inserimento e si fa trovare sempre al posto giusto, è un calciatore importantissimo per noi".