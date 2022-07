Solo Robin Gosens non ha risposto all'appello di Simone Inzaghi, che oggi ha diretto una doppia seduta di allenamento a tre giorni dal test amichevole che vedrà l'Inter opposta al Lione , al Manuzzi di Cesena. Il laterale tedesco, che ha lavorato a parte, tornerà a pieno regime in gruppo a partire da domani raggiungendo Milan Skriniar che sta correndo con i compagni da due giorni: lo slovacco, come si legge su Gazzetta.it , non è per nulla distratto dalle voci di mercato che si sono rincorse nell’ultimo mese e ha spinto il piede sull’acceleratore e forzato soprattutto negli esercizi individuali con l’obiettivo di fare un cammeo sabato sera.

Domani pomeriggo, per la cronaca, i nerazzurri hanno in programma un allenamento congiunto con la Pro Sesto, un’altra amichevole a porte chiuse sui campi della Pinetina come quella disputata contro la Milanese nei primissimi giorni di ritrovo con un gruppo ancora ridotto all’osso. In questa occasione, il tecnico piacentino potrà valutare soprattutto i progressi di Skrinka, "per capire se e quanto spazio concedergli sabato contro il Lione, perché al tecnico non dispiacerebbe poter schierare la difesa titolare almeno per un tempo", la chiosa del pezzo della rosea.