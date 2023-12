Per tre giocatori che rinnovano il loro contratto con l'Inter, c'è invece un altro elemento pronto a lasciare Appiano Gentile, seppur solo in prestito. Secondo quanto riportato da ABC de Sevilla, quotidiano locale della città andalusa, il Siviglia è davvero a un passo da Lucien Agoumé, il giovane centrocampista francese che in questa prima parte di stagione è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi godendo anche di qualche scampolo di match. Il giornale cita fonti vicine al club nerazzurro che danno come imminente l'operazione: il Nervion ha presentato un'offerta per il giovane centrocampista e l'Inter ha accettato di cederlo in prestito fino al termine della stagione.

Nell'accordo è prevista anche un'opzione di riscatto a dieci milioni di euro a favore degli spagnoli una volta scaduto il prestito a giugno. Adesso la palla passa al ds del club Víctor Orta, che sembra essere molto vicino a chiudere il suo primo innesto in questo mercato invernale. La partenza di Fernando lascia uno slot libero e alleggerisce il monte ingaggi del Siviglia, il che rende più facile al club fare passi avanti nella ricerca di ringiovanire la squadra e tagliare le spese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!