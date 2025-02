La prima domanda della conferenza stampa della vigilia del match di Como rivolta al tecnico del Napoli Antonio Conte è legata alla dichiarazione di ieri di Piero Ausilio, che si è detto pronto a firmare per lo Scudetto ai partenopei con la Champions League all'Inter come contropartita: "No, non lo so. Piero Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua".

C'è il rischio di essere già allo scontro diretto con l'Inter? Ha fatto discorsi particolari?

"Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, su una gara difficile a Como, ostica; dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche dovute al recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".

Fabregas sostiene che lei è perfetto per le squadre che devono ripartire, è d'accordo?

"La via è fare un gol più degli altri e subirne uno in meno. Lavoriamo sempre sull'equilibrio per essere costanti nei risultati. Ci sta fare clean sheet per diverse partite e poi prendere gol in continuazione. La mia storia è questa, prendere squadre che non stanno bene. Mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, sarebbe curioso partire con una squadra che ha vinto con dele basi solide. Poi ognuno ha la propria storia e deve tirare fuori il meglio dai proprio giocatori. Ci viene dato un patrimonio, se a fine anno è più corposo abbiamo valorizzato ciò che ci è stato dato".

Sul percorso delle italiane in Champions.

"Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia che parlino sia sui risultati. Non mi piacerebbe se lo farebbero nei miei confronti".

L'anno prossimo allenerà il Napoli?

"Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se lo si può fare. Poi vediamo".

