Dopo le accuse del quotidiano La Verità e la dura replica social del diretto interessato (RILEGGI QUI), la puntata su Nicolò Barella e il caso scommesse si arricchisce con un nuovo... dietrofront. Quello di Maurizio Petra, lo zio di Antonio Esposito e fonte di Fabrizio Corona, che arriva attraverso le colonne dello stesso giornale che ieri aveva tirato in ballo il nome del centrocampista dell'Inter nello scandalo che sta investendo il calcio italiano: "Voi non c'entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato", si legge nel virgolettato.

