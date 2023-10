In virtù del colpo di testa vincente con cui ha incornato il Torino sabato sera, Lautaro Martinez si è portato al quarto posto nella classifica della Scarpa d'Oro, salendo a quota 22 punti, frutto degli undici gol segnati in Serie A nelle prime nove giornate. L'argentino si sistema ai piedi di un podio composto da Serhou Guirassy (terzo a 28 punti), Akor Adams (secondo con 32,5) e Amahl Pellegrino, leader con 33 punti e 22 gol realizzati in 24 presenze (coefficiente x 1,5).