Sky Sport ha raggiunto in Francia Alexis Sanchez, che dopo l'esperienza all'Inter sta vivendo un periodo particolarmente felice all'Olympique Marsiglia. Ma il Tocopillano non ha mai avuto il dubbio di poter essere ancora utile ai nerazzurri? Questa la sua risposta: "Ancora oggi i miei ex compagni non capiscono il mio addio, ma il calcio è così. Ringrazio tutta l'Inter, ma io volevo giocare. Si è creata una cosa bella nello spogliatoio, alla fine non si sa mai come vanno le cose, dipende da come vuole giocare l'allenatore. Ora sono contento al Marsiglia. Se sento qualcuno dei miei compagni? Sì, qualcuno mi scrive e mi dice 'bravo, Niño".