Nel pomeriggio di oggi, i consiglieri di opposizione del Comune di Milano hanno fatto saltare la conferenza stampa del sindaco Giuseppe Sala sul destino dello stadio Meazza e delle aree circostanti, nelle ore in cui Milan e Inter hanno confermato la loro manifestazione di interesse. "Se il sindaco vuole parlare di San Siro venga in aula. Noi avevamo chiesto un consiglio comunale straordinario per parlare di San Siro addirittura due anni fa. Parlare qui durante la seduta convocata crediamo che sia scorretto dal punto di vista istituzionale. Noi sul Meazza vediamo un sindaco che sta decidendo da solo", la presa di posizione dei consiglieri Fdi Enrico Marcora e Marco Bestetti, della consigliera di Fi Debora Giovanati e dei consiglieri leghisti Alessandro Verri e Samuele Piscina.

Perplessità anche tra i consiglieri di maggioranza: per il verde Monguzzi "il sindaco accentua il suo disprezzo per il consiglio comunale", mentre per Giulia Pastorella (Riformisti) "il sindaco interloquisce più con la stampa che con i consiglieri". Lo riporta Rainews.it. Si aggiunge al coro anche Enrico Fedrighini del gruppo misto: "Mentre si svolge il Consiglio comunale che desidera affrontare la questione del progetto, chiedendo la presenza del sindaco, il sindaco diserta il Consiglio comunale indicendo contemporaneamente, nella stanza accanto, una conferenza stampa per comunicare ai media le ultime novità legate all'offerta del Milan per acquistare un bene di proprietà comunale. Una plastica dimostrazione dello stato della politica (e degli affari) a Milano. Solo quest'anno lo stadio Meazza ha prodotto alla srl di Milan e Inter che gestiscono il Meazza un incasso di oltre 12 milioni di euro. Pensare di vendere il Meazza mi sembra non solo un errore politico, ma erariale - ha spiegato Fedrighini in aula -. La società Eventim solo a Milano fattura 490 milioni di euro all'anno. Cosa ne rimane a Milano non lo so. Credo che sarà il caso di tenerci stretto il Meazza".

