Giornata infuocata in casa Inter a causa delle dichiarazioni di Zilliacus. Il finlandese annuncia di essere pronto a presentare un'offerta importante a Zhang per acquisire l'Inter. Inzaghi tira un sospiro di sollievo dopo l'infortunio di Pavard e prepara la trasferta contro il Salisburgo.