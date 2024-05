Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Nasce l'Inter americana targata Oaktree. Questa mattina l'ufficialità del passaggio da Zhang al fondo statunitense. Cosa dobbiamo aspettarci? Il punto sul futuro del club nerazzurro.