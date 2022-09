Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del pareggio per 0-0 fra Cremonese e Sassuolo, Ionut Radu ha speso parole d'elogio per la prestazione della sua squadra, che in casa ha conquistato il primo punto stagionale: "Abbiamo fatto una grande partita, potevamo vincere ma ci teniamo stretto questo punto. Era una gara difficile, volevamo vincere entrambe. La mia prestazione la valuto come una prestazione normale. Il gol annullato a Pinamonti mi ha spaventato".

Il portiere in prestito dall'Inter ha poi parlato del gruppo nuovo e giovane, in cui non ha avuto difficoltà ad ambientarsi: "Siamo un gruppo fantastico, è uno dei migliori in cui sia mai stato. C'è tanta professionalità, ci toglieremo delle soddisfazioni". Il pensiero adesso è sulla prossima sfida di Bergamo con l'Atalanta: "Noi abbiamo lo stesso approccio ad ogni partita. Sarà dura, loro giocano un po' come noi. Sarà una battaglia".