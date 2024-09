L'Inter Primavera dà seguito al successo sulla Cremonese e supera il Cagliari 1-0 in trasferta. A decidere la delicata sfida di Asseminello ci pensa Spinaccè che, innescato da Bovo dopo la grave ingenuità di Balde, scarica in rete il diagonale vincente che permette alla squadra di Zanchetta di mettere in tasca altri tre punti preziosi. I nerazzurri, nel complesso più pericolosi dei sardi (da segnalare le grandi occasioni di Berenbruch e Quieto, oltre al palo centrato da Spinaccè), si portano ora al quinto posto in classifica a quota 7 punti, a tre lunghezze di distanza dalla Fiorentina capolista.

97' - TRIPLICE FISCHIO, FINISCE QUI! L'INTER BATTE IL CAGLIARI 1-0!

96' - Inter vicina al raddoppio: prima Mosconi viene stoppatto da Ciocci, poi Berenbruch spara sull'estero della rete.

95' - Berenbruch calcia dalla distanza: palla alta sopra la traversa.

94' - Bovo si stende a terra per un acciacco fisico, poi si rialza.

91' - Romano ci prova direttamente su calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta.

90' - Assegnati 6' di recupero.

89' - Aidoo scappa via sulla fascia, Malfitano lo ferma con una trattenuta vistosa: giallo per il cagliaritano.

86' - Altro tentativo di Vinciguerra, ma il destro a giro termina largo alla sinistra di Calligaris.

84' - Cagliari vicinissimo al pareggio! Il cross rasoterra di Trepy finisce sui piedi di Vinciguerra, ma il destro del capitano rossoblu è stoppato da Calligaris, bravo a chiudere lo specchio con un'uscita a valanga.

82' - Intervento pericoloso di Perez che stende Vinciguerra: il difensore dell'Inter viene ammonito.

81' - Sostituzione per il Cagliari: Simonetta lascia il posto a Trepy.

75' - Buona notizia per l'Inter: torna in campo Cocchi dopo la lesione ai legamenti della caviglia. Il terzino prende il posto di Motta. Dentro anche Zarate per Venturini.

72' - Tutto ok per Alex Perez: il difensore si rialza e resta in campo.

70' - Intervento pericoloso di Simonetta che centra la testa di Alex Perez: il nerazzurro resta a terra dolorante e interviene lo staff medico. Nessun giallo per il 10 del Cagliari.

69' - Altri due cambi per il Cagliari di Pisacane: Bolzan e Marcolin fanno spazio a Achour e Malfitano.

64' - Cagliari vicino al pareggio con Vinciguerra, innescato da una sponda aerea di Bolzan: l'azione viene comunque stoppata per fuorigioco.

61' - Spinaccè ad un passo dalla doppietta personale! Il potente mancino dal limite dell'attaccante dell'Inter spacca il pallo alla destra di Ciocci.

59' - Sostituzioni anche per l'Inter: Alex Perez esordisce in nerazzurro e prende il posto di Garonetti, Mosconi e Romano rimpiazzano Quieto e De Pieri.

57' - De Pieri resta a terra dolorante dopo uno scontro di gioco.

56' - Doppio cambio per il Cagliari: fuori Franke e Balde, dentro Longoni e Sulev.

54' - Giallo anche per Motta: il terzino dell'Inter punito per un fallo tattico.

52' - Da un'altra grossa ingenuità di Balde nasce un'azione pericolosa dell'Inter: Spinaccè accomoda a destra con un tocco al volo, Berenbruch ci prova al volo ma calcia sui cartelloni pubblicitari.

47' - Simonetta va in slalom sulla sinistra, Aidoo lo stende: calcio di punizione e ammonizione per il terzino dell'Inter.

46' - Squadre in campo, l'arbitro Straimo fischia di nuovo: comincia il secondo tempo di Cagliari-Inter!

Nei primi 45' di Assemini il Cagliari sembra più brillante fisicamente, ma l'Inter si rende più pericolosa e chiude il primo tempo con un meritato vantaggio. L'1-0 nerazzurro arriva al 42', quando Bovo trasforma in oro la palla persa e Balde e la serve su un piatto d'argento a Spinaccè, bravo a chiudere l'azione con il mancino che manda i ragazzi di Zanchetta in vantaggio al giro di boa.

46' - Duplice fischio dell'arbitro Striamo: l'Inter va a riposo in vantaggio 1-0 sul Cagliari.

45' - Concesso un minuto di recupero.

42' - GOOOOOOL DELL'INTER!! I nerazzurri non perdonano l'errore di Balde in impostazione e passano in vantaggio: Bovo recupera palla e la scarica intelligentemente sulla sinistra a Spinaccè, letale con il mancino rasoterra che vale l'1-0 interista.

41' - Occasione Inter! Si accende il talento di Quieto che punta, si porta la palla sul destro e calcia a incrociare: Ciocci vola e para.

40' - Il Cagliari bussa alla porta dell'Inter: Bolzan riesce ad entrare in area e a calciare, ma il tentativo centrale viene respinto da Calligaris.

37' - Il corner tagliato di Berenbruch è pericoloso: Spinaccè riesce solo a pizzicare il pallone, Bovo non riesce ad impattarlo a pochi metri dalla porta.

36' - Bovo prova a suonare la carica con un destro da fuori area, deviato in corner.

29' - Il Cagliari prova a rendersi pericoloso sui calci da fermo: la punzione calciata da Simonetta è tesa, ma il colpo di testa di Cogoni si spegne largo sul fondo.

24' - L'Inter si riaffaccia in area del Cagliari, ma senza fare male: Motta crossa dalla sinistra, Berenbruch arriva sul secondo palo ma il tentativo di testa è impreciso.

16' - Grande occasione per l'Inter! Berenbruch imbecca Spinaccè con una geniale palla in verticale, l'attaccante nerazzurro calcia un rasoterra a incrociare che Ciocci smanaccia in corner.

11' - Il primo giallo del match è per Garonetti, che stende Balde lanciato in ripartenza: nel proseguo dell'azione, che va avanti per la concessione del vantaggio, Grandu spara alto sopra la traversa.

5' - Berenbruch arma il sinistro dalla distanza: la palla termina alta sopra la traversa.

3' - Subito azione confusa nell'area di rigore del Cagliari: De Pieri si fionda sul pallone, ma poi calcia a lato.

1' - Fischia Striano: via a Cagliari-Inter!

13.00 - Cagliari e Inter entrano in campo ad Assemini: tra poco il fischio d'inizio del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-3): 20 Ciocci; 27 Franke, 13 Cogoni, 6 Pintus, 77 Marini; 7 Marcolini, 10 Simonetta, 4 Balde; 19 Bolzan, 22 Vinciguerra, 16 Grandu. A disposizione: 33 Auseklis, 2 Arba, 3 Collu, 5 Soldati, 8 Malfitano, 9 Achour, 17 Sulev, 21 Tronci, 29 Longoni, 73 Nunn, 94 Trepy Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto. A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 15 Perez, 18 Mosconi, 24 Re Cecconi, 28 Romano, 29 Topalovic. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Striamo

Assistenti: Montanelli, Cavalli

