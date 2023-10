Mattatore del match del Pierre Mauroy tra Francia e Scozia con la sua doppietta, Benjamin Pavard esprime tutta la sua felicità per i suoi gol con la maglia dei transalpini in postazione TF1 nel dopo partita: "Fa molto piacere, ringrazio il ct Didier Deschamps per la fiducia che mi ha dato nel farmi giocare difensore centrale dopo aver giocato da terzino destro. Penso che tutti hanno visto che quella di centrale è la mia vera posizione, vedremo poi in seguito; oggi sono molto felice. Non avevo alcuna pressione, semmai sono i giornalisti che pensano di mettermi pressione. Ma io sono sicuro di me stesso, da quando sono all'Inter ho messo insieme buone prestazioni, in questa posizione mi trovo davvero bene e questo si nota difensivamente ma anche offensivamente. Abbiamo ottimi giocatori in questo ruolo, anche stasera abbiamo giocato alla grande. Abbiamo fiducia, ora torniamo a lavorare nei club per poi tornare in Nazionale, spero".

Pavard parla poi nel dettaglio delle due reti: "Sono piuttosto abile a segnare, l'anno scorso ho segnato sette gol con il Bayern; mica male per un difensore. Sono felice di aver segnato, per me e per la squadra. Il primo gol l'ho preso abbastanza bene, c'era un bellissimo calcio d'angolo e l'ho colpita bene, tanto meglio. Mi sono sentito molto bene. Sentivo che avrei potuto segnare stasera. Qualcuno mi aveva anche predetto il gol e aveva ragione, ho segnato due volte. Il gol subito? Eduardo Camavinga ha fatto un errore, ma è giovane; poi si è ripreso e ha fatto un bel match".

Cosa ti ha detto Deschamps dopo la partita?

"Non abbiamo parlato, si è congratulato col gruppo per le due partite e per la qualificazione agli Europei. Era importante per noi vincere anche quest'amichevole, per me era importante soprattutto vincere a Lille. Siamo tutti molto felici".

Che sensazioni hai per l'Europeo che si avvicina?

"Non mi faccio domande, il ct farà le sue scelte. Io ho risposto presente questa sera, spero di avere altre possibilità in futuro".