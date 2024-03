Raggiunto nell'hotel sede del ritiro della Nazionale francese a Lione dallo staff della popolare trasmissione di TF1 'Téléfoot' insieme al suo ct Deschamps, Benjamin Pavard si concede ad un'interessante intervista in cui vengono affrontate anche tematiche a tinte nerazzurre. All'inizio della chiacchierata il difensore dell'Inter è chiamato a garantire solo risposte brevi alle domande del conduttore Grégoire Margotton.

Benjamin, te la senti di dire che all'Inter stai vivendo il tuo momento di forma migliore della carriera?

"Gioco il jolly".

Pensi di rimanere per più stagioni a Milano?

"Sì".

Sei diventato un giocatore migliore da quando sei all'Inter?

"Sì".

L'Inter sarà campione d'Italia?

"Sì".

La Francia vincerà l'Europeo del 2024 secondo te?

"Faremo di tutto".

Sulla sconfitta di ieri con la Germania:

"Come me la spiego? Non ho spiegazioni, penso che non abbiamo fatto un buon match dall'inizio alla fine, né in fase difensiva né in fase offensiva. Non sembravamo una squadra che voleva vincere, nel calcio succedono serate così. Ora però dobbiamo metterci tutto rapidamente alle spalle, martedì giochiamo col Cile e sarà un match importante, da vincere".

Giochi difensore centrale all'Inter e in Nazionale, tutto questo arriva nel momento migliore della tua vita?

"No, non per forza il migliore. Però il ruolo è quello che amo, ho lasciato il Bayern Monaco proprio per poter giocare difensore centrale. All'Inter gioco in una difesa a tre e ho l'opportunità di essere selezionato come centrale. Prendo tutto quello che c'è da prendere. Sono molto contento, ho scoperto un Paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. Il calore del tifo in Italia è incredibile, è bellissimo giocare in Italia per me. Rappresentare la Francia mi rende felice, cerco di approfittare al massimo".

Si commenta poi l'eventuale undici contro il Cile dove Pavard non appare. Il conduttore però aggiunge: "Se serve, ci sarà".

"Assolutamente, poi deciderà il mister".

