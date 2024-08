Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha voluto rispondere sui social a tutti coloro che dopo il pari di Genova hanno accusato l'Inter di aver smarrito la fame. Lo ha fatto ripostando sul proprio profilo Instagram il messaggio di un tifoso raffigurante l'esultanza di Davide Frattesi dopo il gol del 2-1 di Marcus Thuram: "Dedicato a chi pensa che questi ragazzi non abbiano più fame. Non abbiamo dormito, nessun problema ad ammetterlo. È questo il segreto... Simone e i suoi ragazzi", il messaggio a corredo. Testimonianza di come il pari in extremis di Marassi non sia andato giù al tecnico piacentino.

