L'avventura di André Onana al Manchester United potrebbe essere già ai titoli di coda. Secondo il tabloid The Sun, i Red Devils sono pronti a liberarsi del portiere camerunese pagato a peso d'oro due estati fa dall'Inter, dove è stato tra i trascinatori della cavalcata europea della squadra di Simone Inzaghi, e che invece Oltremanica ha fatto più spesso notizia per degli errori grossolani che per le sue prodezze. E che ora, annaspa nel ventre della classifica di Premier League con la squadra di Ruben Amorim.

Onana, spiega il tabloid, starebbe valutando alcune offerte dall'Arabia Saudita; per quel che riguarda il suo sostituto, lo United valuta in particolare i nomi di Senne Lammens dell'Anversa e Lucas Chevalier del Lille. Lammens è attualmente valutato circa 30 milioni di sterline, mentre il Lille dovrebbe chiedere 40 milioni di sterline per cedere Chevalier.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!