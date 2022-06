Il suo arrivo è annunciato ormai da mesi, eppure l'Inter non si è ancora ufficialmente sbottonata su André Onana, il portiere camerunese che ha lasciato l'Ajax per accasarsi al club nerazzurro a parametro zero. Su questo strano silenzio si è interrogato il magazine Voetbal International, che ha provato ad avere chiarezza dall'agente del giocatore. Ma anche lui non sembra dare risposte esaustive, come si legge: "Semplicemente non sa ancora quando sarà la presentazione del suo cliente. Quando gli chiediamo se l'accordo è già stato completato, riceviamo una risposta con una strizzatina d'occhio: 'Più o meno'".