Sarà una serata speciale per Alessandro Bastoni, quella di domani. Prima della gara contro il Cagliari, infatti, il difensore nerazzurro riceverà il premio di Player of the Month di marzo, riconoscimento arrivato dopo le strepitose performance delle ultime settimane, condite da assist a volontà. Decisivo il voto dei tifosi che gli ha permesso tra gli altri di superare il milanista Rafael Leao.

Ma Bastoni non sarà il solo a ricevere un premio prima del fischio d'inizio della partita: come riporta la Gazzetta dello Sport, tornerà a calcare il prato di San Siro anche l'ex capitano nerazzurro Samir Handanovic. Lo sloveno riceverà infatti dalla società una maglia con il numero delle sue presenze in nerazzurro, 455. Handanovic in questo momento sta studiando gli estremi difensori che il club potrebbe acquistare in futuro e la prossima stagione potrebbe iniziare, nella cantera dell'Inter, la sua carriera da allenatore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!