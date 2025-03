Nico Paz o Arda Güler? Oppure entrambi? Le voci di mercato lasciano aperti vari spiragli, e il fatto che i due siano giocatori di proprietà del Real Madrid (l'argentino virtualmente) potrebbe agevolare una trattativa con l'Inter per entrambi. Ma sarebbe possibile alla luce dei costi sicuramente alti? Sì, ecco spiegato come.

La prossima estate sarà molto interessante, perché l'Inter si ritroverà con una squadra in forte attivo, cash da spendere e un costo rosa che si alleggerirà di parecchio grazie alle uscite di Joaquin Correa e Marko Arnautovic (oltre a Davide Frattesi che potrebbe salutare). Momento dunque per 'aggredire'.

La dirigenza si è portata avanti con l'eventuale sostituto di Frattesi, Petar Sucic, che ha preso a 14 milioni di euro e un ingaggio di 1,5 milioni netti (2,78 lordi). Stessa cifra di Kristjan Asllani per intendersi. Promette bene, promette di essere adatto al sistema di Simone Inzaghi. Si vedrà. Tuttavia il club ha due grosse possibilità di mercato, perché serve iniziare a pensare al dopo Henrikh Mkhitaryan (scadenza 2026). Bisogna ovviamente ringiovanire la rosa, ma più di tutto serve acquistare tanta, ma tanta, ma tanta qualità a un prezzo accettabile. E' difficile dire con precisione quale sia il 'budget di mercato', anche perché si tratta di un valore totalmente privo di senso, ma in ogni caso si può sostenere che, qualora si rimanesse bassi-medi con gli ingaggi, almeno un centinaio di milioni dovrebbe esserci. I primi 14 sono stati destinati a Sucic.

Comunque si può ipotizzare che l'Inter voglia prendere sia Arda Güler sia Nico Paz, due giocatori sulla cui qualità si può mettere la mano sul fuoco. Il turco guadagna 2,5 milioni netti, mentre l'argentino appena 500 mila euro. Quindi ci sono margini ampi per un accordo economico. Si potrebbe offrire, per ipotesi: 40 milioni per Arda Güler e 30 milioni per Nico Paz. Entrambi sono del Real Madrid ed entrambi sono nella sostanza seconde scelte. Naturalmente l'Inter non dovrebbe concedere alcuna recompra, perché un club con lo status di un Top 8 mondiale non fa da satellite per il Real. Questo è un discorso su cui non andrebbe fatto alcun tipo di negoziazione. Una squadra con lo status attuale dell'Inter non ha alcun bisogno di piegarsi a richieste prive di senso del Real Madrid: "Ve li paghiamo bene, ma sono nostri e i loro destini li decidiamo noi", in sostanza. In ogni caso, qualora gli spagnoli fossero totalmente irremovibili, gli si potrebbe comunque concedere una recompra molto alta su un giocatore a scelta, dal momento che gli acquisti sarebbero due. Per questo, come sostenuto all'inizio, il fatto che siano entrambi del Real potrebbe essere un vantaggio.

Ora, dato per scontato che lo spazio finanziario sia assodato e largo, rimane quello economico. Il costo rosa di quest'anno, 195,5 milioni, si alleggerisce di Correa, Arnautovic e, sulla carta, Frattesi. Complessivo che esce: 36.677.876 euro. A questi ovviamente va aggiunto mezzo ammortamento in più per Sucic, che si neutralizza con l'uscita di 6 mesi di salario di Ionut Radu, qualche euro in più per il rinnovo di Denzel Dumfries e ovviamente lo stipendio di Sucic, ma nella sostanza ci si aggira sui 32-33 milioni in meno di quest'anno.

Quanto vengono a costare, a queste condizioni, Güler e Nico? A Güler verrebbe dato lo stesso stipendio di Correa e Arnautovic (3,5 netti, ossia 6,48 lordi). A Paz invece un po' più di Asllani e un po' meno di Carlos Augusto e Matteo Darmian (2 milioni netti, ossia 3,7 lordi). Il costo rosa complessivo di questi due giocatori (quinquennali ovviamente per entrambi) è quindi Güler (40:5) + (6,48) = 14,48; Paz (30:5) + (3,7) = 9,7 Complessivo è 24,18. La somma di Arnautovic e Correa è 24,89. I due vengono a costare meno di Arnautovic e Correa.

Riflessioni finali: quest'estate l'Inter per la prima volta sarà libera da ogni genere di briglia. Può attaccare, aggredire, dove vuole, come vuole. Chiunque verrà acquistato, la rosa comunque meno cara. E anche se Simone Inzaghi si merita più di chiunque altro un top player per rinforzare la squadra, se la strategia è acquistare giovani, almeno che siano dei prospetti generazionali con comprovata qualità di massimo livello. La parola d'ordine è una: aggredire.

Enea Trapani