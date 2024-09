Un gol fatto, uno sbagliato e un altro ispirato, con Davide Frattesi minimo comun denominatore. La Nazionale italiana che regola Israele 2-1 nella gara valida per la seconda giornata di Nations League ha forti tinte nerazzurre, come peraltro era accaduto a Parigi nella storica vittoria parigina a spese della Francia. Il vantaggio viene confezionato al 38' da Federico Dimarco (70' in campo) e dal centrocampista, MVP del match, che deve solo correggere di petto in rete lo splendido cross mancino calibrato in area dal compagno di squadra. La replica non riesce nella ripresa all'ex Sassuolo, che spedisce il filtrante di Alessandro Bastoni addosso a Yoav Geraf. Poco male per gli azzurri che il raddoppio lo trovano poco dopo l'ora di gioco: lo scatenato Frattesi recupera palla in zona alta con ferocia, poi offre a Giacomo Raspadori che centra il portiere; sulla sfera vagante si avventa Moise Kean, per cui è un gioco da ragazzi metterla dentro per il 2-0. Che non è definitivo perché Abu Fani modifica il risultato ma solo per le statistiche poco prima dello scoccare del 90esimo.

