Buona la prima per l'Olanda, vittoriosa all'esordio al Mondiale in Qatar con il 2-0 sul Senegal. Denzel Dumfries, in campo per tutta la gara, esprime tutta la sua felicità con un post su Instagram: "Lavoro fatto! Vittoria importante, ma possiamo fare di meglio! Ora piena concentrazione su venerdì" scrive l'interista, con ovvio riferimento alla seconda sfida del girone che vedrà gli Oranje impegnati contro l'Ecuador.