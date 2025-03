Era difficile prevedere che sarebbe finita in totale apnea per l'Inter, per quanto fatto vedere per 70 minuti di questo match contro l'Udinese. Primo tempo magistrale dei nerazzurri, condito da due gol su azioni molto simili, entrambi di pregevole fattura, firmati da Marko Arnautovic e Davide Frattesi. E anche nella ripresa, l'Inter sembrava controllare bene le offensive degli avversari, che però trovano un jolly clamoroso con la rete di Oumar Solet che galvanizza la squadra di Kosta Runjaic, abile a mettere all'angolo gli avversari con Yann Sommer che salva due volte il risultato su Lorenzo Lucca e ancora su Solet. Nel finale rovente, espulso Simone Inzaghi. Alla fine, però, si può brindare ad un successo preziosissimo.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 2-1

MARCATORI: 12' Arnautovic (I), 29' Frattesi (I), 72' Solet (U)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (76' 59 Zalewski), 16 Frattesi (63' 23 Barella), 20 Calhanoglu (63' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (63' 31 Bisseck); 9 Thuram, 8 Arnautovic (55' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 56 Spinaccè.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 28 Solet; 19 Ehizibue, 8 Lovric (46' 21 Bravo), 25 Karlstrom (70' 6 Zarraga),14 Atta (70' 5 Payero), 11 H. Kamara (70' 77 Modesto); 32 Ekkelenkamp (79' 20 Pafundi); 17 Lucca.

In panchina: 66 Piana, 93 Padelli, 9 Davis, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 99 Pizarro.

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: M. Rossi - Fontemurato. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Paterna. Assistente VAR: Pezzuto.

Note

Spettatori: 71.924

Espulso: Inzaghi (I) al 93esimo per proteste

Ammoniti: Inzaghi (I), Asllani (I), Barella (I)

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

97' - FISCHIA CHIFFI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! GLI ASSALTI FINALI DELL'UDINESE NON BASTANO, L'INTER VINCE 2-1 E CONSOLIDA IL PRIMATO!!!

96' - Punizione per l'Inter che esce dalla propria area. Acerbi carica la folla mentre Dimarco si aggiunge a Farris nel dare indicazioni.

94' - Thuram scarica su Correa e viene atterrato, per Chiffi è intervento sul pallone. Poi c'è giallo per Barella.

93' - Chiffi espelle Inzaghi per doppia ammonizione a causa delle veementi proteste.

92' - Ancora Sommer miracoloso grande parata sul tentativo ancora di Solet.

91' - Sei minuti di recupero. Sciocchezza di Zalewski che tutto solo e senza marcature, regala corner all'Udinese. Ammonito Asllani per un fallo precedente.

90' - Si attende la segnalazione del recupero.

88' - Barella protesta reclamando un calcio d'angolo, Chiffi invece segnala rinvio dal fondo per l'Udinese.

87' - Fallo su Mkhitaryan, punizione preziosa per l'Inter. Intanto Kristensen è tornato in campo.

85' - Si rialza Kristensen, ancora un po' stordito, per uscire dal campo.

84' - Problemi per Kristensen, colpito involontariamente e pesantemente al volto dal tentativo di rovesciata di Mkhitaryan.

82' - Kristensen anticipa un cross per Thuram, palla che si impenna e viene calciata al volo da Mkhitaryan che manda alle stelle.

81' - L'Udinese ci crede e pressa altissimo, Inter che ha delle difficoltà a uscire dai propri 22 metri.

79' - Nell'Udinese tocca a Pafundi, che entra per Ekkelenkamp.

78' - Barella si rialza, mentre Payero ci impiega qualche istante in più.

77' - Barella e Payero a terra dopo un contrasto, Chiffi ferma il gioco.

76' - Nell'Inter è il turno di Zalewski, che prende il posto di Darmian.

74' - Sommer compie il capolavoro andando a dire no a Lucca! Colpo di reni del portiere nerazzurro sul colpo di testa dell'attaccante bianconero che colpisce tutto solo.

71' - Solet riapre la partita per l'Udinese! Incredibile azione personale del difensore che va indisturbato a colpire Sommer con un gran tiro dalla distanza.

70' - Cambi per l'Udinese: Karlstrom esce per Zarraga, Rui Modesto rileva Kamara. Payero prende il posto di Atta.

68' - Bella palla recuperata da Asllani, che poi prende fallo da Ekkelenkamp.

67' - Runjaic prepara altre due mosse con Zarraga e Rui Modesto pronti a entrare.

63' - Arriva un tris di cambi per Inzaghi: Bisseck rileva Dimarco, Asllani prende il posto di Calhanoglu e Barella entra per Frattesi.

62'- Applausi per Mkhtiaryan che esce alla grandissima da una situazione difficile, innescando un'azione in transizione conclusa col tiro di Dimarco che sibila poco sopra la traversa

58' - Carlos Augusto atterrato da Lucca, sarà punizione per l'Inter.

56' - Solet ingenuo raccoglie un pallone con le mani pensando ad una rimessa laterale, ma il pallone non era uscito: punizione Inter.

55' - C'è il primo cambio nell'Inter: Correa rileva Arnautovic.

51' - Bella intuizione di Calhanoglu a lanciare Dimarco che appoggia in area; cross anticipato e Arnautovic che difende il corner.

50' - Udinese che inizia il secondo tempo con maggior piglio, Lucca nella foga toglie uno scarpino a Pavard.

48' - Prova a sfondare Lucca, la difesa nerazzurra controlla poi però l'Udinese recupera con Bravo il cui tiro è troppo strozzato e termina fuori.

47' - Thuram a terra dopo un contatto in area friulana con Ehizibue. Inzaghi protesta e viene ammonito.

19.05 - Sarà dell'Inter il calcio di inizio della ripresa: PARTITI!

19.04 - Ci sarà un cambio nell'Udinese: Iker Bravo prenderà il posto di Lovric.

19.03 - Le due squadre rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo. Sono 71.924 gli spettatori presenti.

HALFTIME REPORT - Dimostrazione di forza della squadra di Simone Inzaghi, che controlla senza troppi patemi il primo tempo e strappa più di una volta applausi ai presenti allo stadio. Due gol, firmati da Marko Arnautovic e da Davide Frattesi che ha recitato un ruolo da protagonista assoluto, e tante belle azioni degne di nota per i nerazzurri che non trovano troppe resistenze da parte della formazione bianconera, apparsa spesso in evidente difficoltà.

45' + 2' - Chiffi decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Arnautovic e Frattesi.

45' + 1' - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Frattesi è un fiume in piena: strappo a metà campo e palla a Thuram che guadagna un corner.

45' - Fallaccio su Mkhitaryan impegnato in interdizione. Si attende solo il recupero.

43' - Udinese che prova a guadagnare metri, ma Inter che esce con grande maestria. San Siro applaude.

38' - Fischio opinabile di Chiffi per un contatto tra Acerbi e Lucca, punizione Udinese.

37' - Primo vero squillo dell'Udinese: Ehizibue mette in area trovando Lucca che prova il colpo di testa ravvicinato. Sommer para senza problemi.

35' - Gioco fermo, Kamara a terra. I nerazzurri ne approfittano per dissetarsi.

34' - Dimarco rinuncia ad un contropiede invitante in quanto vede Ehizibue a terra dopo avergli sottratto il pallone e manda fuori.

IL GOL DI FRATTESI: Altra azione orchestrata da Mkhitaryan, che lanciato da Carlos Augusto favorisce il supporto di Dimarco bravo a trovare Frattesi sul dischetto del rigore. Esecuzione micidiale e pallone nel sacco.

29' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIII!!!

29' - Carlos Augusto interviene in scivolata su un cross da destra, Sommer esce ed evita il calcio d'angolo.

27' - Tacco di Arnautovic che però non trova nessun compagno in area, Okoye esce e controlla.

25' - Brutto cross di Lovric, col pallone che finisce direttamente sul fondo.

23' - Udinese che ora gestisce il possesso palla. Grande intercetto di Thuram su Kamara poi c'è fallo su Frattesi.

21' - Finito lo sciopero, la Curva Nord inizia a cantare. Rischio in area nerazzurra dopo un disimpegno non impeccabile di Dimarco, spazza Calhanoglu.

19' - Scontro vis-a-vis tra Atta e Mkhittaryan, l'armeno rimane a terra per qualche istante.

17' - Ancora Thuram rapidissimo sulla destra, palla in area per Arnautovic che prova a lanciare Frattesi ma il pallone è troppo profondo.

16' - Bijol strattona Arnautovic, Chiffi concede una punizione per l'Inter.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Azione da manuale dell'Inter, innescata da Thuram che salta Solet, mette in mezzo per Mkhitaryan che appoggia verso Dimarco, bravo a imbeccare Arnautovic che col sinistro buca la porta di Okoye

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCC!!!

8' - Cosa si è mangiato Frattesi!!! Palla recuperata da Thuram dopo errore di Kamara, servito Mkhitaryan che entra in area e guadagnato il fondo appoggia per Frattesi, che prova un primo tiro respinto poi manda il tap-in fuori.

6' - Pavard prova a mettere un pallone in mezzo, Thuram prova ad avventarsi ma scivola. Recupera l'Udinese.

5' - Azione innescata da Arnautovic, che appoggia per Mkhitaryan bravo a trovare in area Frattesi. Conclusione volante dell'ex Sassuolo, palla fuori.

1' - Calhanoglu dà l'illusione del gol! Botta fortissima dalla distanza del centrocampista turco, servito da Thuram. Palla che colpisce l'esterno della rete.

18.00 - Sarà l'Udinese a battere il calcio d'inizio: PARTITI!

17.58 - Darmian e Bijol davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.56 - Inter e Udinese entrano in campo per il rituale prepartita.

17.44 - Le squadre fanno progressivamente rientro negli spogliatoi, fra pchi minuti il calcio d'inizio a San Siro.

