Diego Alberto Milito si augura che domenica 'sia la volta giusta' per l'Argentina di tornare a vincere la Coppa del Mondo che manca dal 1986. "Speriamo dai, è un sogno per tutti - ha dichiarato il Principe a Sportitalia a tre giorni dalla finalissima che metterà di fronte l'Albiceleste alla Francia -. Ho visto una grande unione da parte di tutti, sono convinti, hanno un sogno davanti e questo desiderio di raggiungere l’obiettivo. Speriamo che sia così".

I campioni del Sudamerica sono arivati all'ultimo atto anche grazie al rigore decisivo trasformato contro l'Olanda da Lautaro Martinez che, però, dopo le prime due partite da titolare in cui è rimasto a secco, è stato scavalcato nelle gerarchie di Lionel Scaloni da Julian Alvarez: "L'Argentina, per fortuna, ha sempre avuto tanti grandi attaccanti, quando giochi in una grande nazionale come la nostra c’è sempre concorrenza - spiega l'ex Inter -. Lautaro è stato e sarà sempre un giocatore determinante, importante, anche se adesso è in panchina. Lautaro è un giocatore che non ha bisogno di essere consigliato a nessuno, è straordinario. Fin da piccolo ha fatto vedere le sue doti, l’Inter è stata brava a notarlo e prenderlo".

