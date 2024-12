Beppe Marotta, presidente dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare il drammatico episodio avvenuto questa sera al Franchi, con la partita con la Fiorentina per il malore occorso ad Edoardo Bove: "I dirigenti e l'allenatore della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con Pradè poco fa. Voglio dare testimonianza di vicinanza come tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina, la scelta del rinvio è stata spontanea da parte di tutti. Siamo una comunità e quando succedono queste cose emotivamente negative è normale che si prenda una decisione in tal senso. Ho visto tutti coinvolti, anche l'arbitro, a livello emotivo, e quindi è stata una decisione spontanea. Questo è quello che mi sembrava corretto dire. Sarà poi la Fiorentina che comunicherà la situazione, volevo portare il mio pensiero a nome dell'Inter e del mondo del calcio".

Saranno sospese anche le altre partite?

"Non abbiamo affrontato il tema, siamo di fronte ad un problema rilevante che riguarda la salute di un ragazzo di 22 anni. Speriamo ne venga fuori bene, da domani vedremo quelle che sono le situazioni legate all'eventuale recupero".