Direttamente dalla cena natalizia dell'Inter, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è stato intervistato da Sky Sport: "Si è appena conclusa una pagina bellissima, il Mondiale in Qatar. A dimostrazione di come il calcio sia un grande fenomeno di aggregazione. Ora si ritorna ai campionati: vogliamo ricominciare con una grande carica agonistica e con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. La nostra società, per la storia che rappresenta, deve essere ambiziosa. L'ambizione è un motivo di orgoglio, non di certo di superbia. Il 4 gennaio dobbiamo cercare di essere competitivi, cercando di ottenere un grande risultato contro il Napoli che ha dimostrato, finora, di essere la squadra più forte".

Il successo argentino può dare una scossa motivazionale alle pedine: "Siamo molto felici per Lautaro e Correa. La vittoria del Mondiale rappresenta l'aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che il Toro possa ricevere una carica grande per dimostrare a San Siro, e non solo, tutte le sue qualità".