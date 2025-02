Raggiunto da Sky Sport prima di Inter-Genoa, Beppe Marotta inquadra l'imminente match di San Siro e i temi caldi in casa nerazzurra. Il presidente del Biscione parte dal confronto ad Appiano dopo il ko con la Juve: "Ci sono dei momenti in cui serve essere tutti presenti, con poche parole dette bene: servono per dare sicurezza al gruppo e grande rispetto. Non c'era nulla da rimproverare, ma solo dire che se abbiamo dato il 90 bisogna dare il 95 e se abbiamo dato 95 bisogna dare 100".

L'obiettivo della squadra è arrivare in fondo in campionato e Champions?

"Quando rappresentiamo un grande club queste sono le strade da seguire. La squadra può comptere in tutte le competizioni, dovremo lavorare per raggiungere il massimo: se altri saranno più bravi ci inchineremo, se lo saremo noi ne saremo felici".

Ieri Ausilio ha detto che accetta la Champions con lo scudetto al Napoli. Confermi?

"Noi siamo l'Inter e dobbiamo lottare per tutto, poi ovvio che la Champions manca da tanti anni ed è un traguardo che vorremmo raggiungere. È difficile, ma non possiamo perdere di vista anche lo scudetto".

È un problema che la lepre sia Conte?

"Conte ha tanta esperienza e competenza, saprà gestire questo momento. La grande differenza tra noi e loro sono gli impegni: in 20 giorni avremo 7 partite, loro meno. Inzaghi dovrà dosare le prestazioni, credo che questa sia la grande differenza tra noi e Napoli".

Si può sapere quando finirà il calciomercato di agosto?

"È in atto un confronto tra le Leghe, dipende dalle Leghe e dalla UEFA. Ci sono federazioni che vogliono chiudere tutto entro Ferragosto e altre no. È un confronto che entrerà nel vivo, l'auspicio è che ci sia uniformità e che si possa concludere il mercato quando iniziano i campionati nazionali. Se la Liga è la più ostacolante? Sembrerebbe così. Nel nostro caso alcuni campionati iniziano prima, quindi dovremmo uniformarci con tutti".

