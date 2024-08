C'è chi dice no ai soldi della Saudi Pro League: è il caso di Paulo Dybala, l'uomo del gran rifiuto all'Al Qadsiah per restare alla Roma. Una scelta che Roberto Mancini, ct dell'Arabia Saudita, ha commentato così nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale: "Dybala è giovane e aveva voglia di continuare a giocare in un campionato di alto livello. Gioca nella Roma che è un grande club tra le grandi della serie A, quindi credo che la sua scelta non sia stata sbagliata. E poi Dybala gioca nella nazionale Argentina quindi ha tutto l'interesse a restare in un campionato alto che possa metterlo in luce", le parole del Mancio. Che poi ha svelato un retroscena di mercato legato proprio alla Joya risalente a otto anni fa: "Per me è un grande giocatore, addirittura nel 2016, quando allenavo l'Inter, avevamo quasi chiuso la trattativa per averlo in squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!