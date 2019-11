Voltare pagina. E' questo il mood che si respira da mercoledì sui campi di Appiano Gentile, dove l'Inter sta preparando minuziosamente la sfida di campionato contro l'Hellas Verona dopo il crollo andato in scena nel secondo tempo contro il Borussia Dortmund, in Champions League. Il prossimo impegno in calendario, l'ultimo prima della sosta per le Nazionali, viene vissuto dagli uomini di Antonio Conte come un assist da cogliere al volo per guadagnarsi il riscatto. Come ha spiegato in poche ma chiare parole Romelu Lukaku, tra i più deludeti al Signal Iduna Park, sul proprio profilo Instagram: "Nuova gara, nuove opportunità", il messaggio del belga. Che ha chiosato caricando l'ambiente con un 'andiamo, forza Inter"