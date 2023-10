Ancora un gol, anzi due, per Romelu Lukaku che sottoscrive la prima doppietta in campionato con la sua nuova squadra. È la Roma di Lukaku? A rispondere è lo stesso belga che a DAZN dice: "No, la Roma è la Roma. Siamo una squadra, dobbiamo migliorare: siamo in una posizione difficile, ma stiamo crescendo. Vogliamo fare meglio, possiamo fare meglio, per i nostri tifosi e la nostra città. Sono contento". Parole da leader e uomo squadra quelle dell'ex Inter che proprio in riferimento a quanto successo con la sua ex squadra si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe.

Qual è il segreto per questo avvio?

"Sono un professionista. Ho lavorato in estate: tanti hanno parlato di me, ma io non parlo. Dimostro in campo cosa devo fare per la squadra: oggi è andata bene".

Quanto è stato importante Mourinho per farti scegliere la Roma e per questo tuo avvio?

"Come ho detto in passato, io e il mister abbiamo una relazione speciale. Lui conosce la mia famiglia, conosce i miei figli: è uno di cui ho fiducia, come lui la ha in me. È anche duro, come sono stati altri allenatori in passato, ma è l'unico modo che ho per crescere come giocatore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!