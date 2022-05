Intervenuto in collegamento video con 'Mondo Gol', programma di Sky Sport, il direttore sportivo del Brest, Gregory Lorenzi ha parlato dei due giocatori dell'Inter in prestito alla squadra francese, inviando segnali al club di Viale della Liberazione: "Siamo molto contenti del prestito di Satriano e anche di Agoumé, giocatore che voi conoscerete bene. Ma per il momento aspettiamo se c’è o meno la possibilità di trattenerli ancora un altro anno in prestito".