Stefano Sensi non giocherà la fase a gironi della Champions League di quest'anno con l'Inter. A meno di improvvisi colpi di coda dell'ultima ora, infatti, il club nerazzurro ha deciso di non inserire il centrocampista nella lista dei 25 giocatori che stasera entro mezzanotte dovrà essere consegnata alla UEFA.

Pertanto, a partecipare alla prossima competizione sarà Kristjan Asllani, che era dato in ballottaggio proprio con Sensi per l'ultimo posto in lista, dopo l'arrivo di Davy Klaassen.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!