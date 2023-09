"L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro, arrivando in finale di Champions, quindi la gente si aspettava tanto da noi. Siamo arrivati ad Appiano il primo giorno di preparazione con questa mentalità, che abbiamo trasmesso ai nuovi. Volevamo partire subito forte, sono contento per questo". Così a Sky Sport Lautaro Martinez, a margine del 4-0 rifilato dall'Inter alla Fiorentina.

Che messaggio è vincere le partite in questo modo?

"E' un messaggio importante per noi, la Fiorentina è sempre una squadra durissima. Col palleggio ti mette in difficoltà, ma noi abbiamo lavorato bene con le distanze e abbiamo vinto la partita in ripartenza".

E' nata la ThuLa.

"Sono contento per Marcus, sta lavorando bene dal primo giorno così come i nuovi arrivati".

In cosa ti senti migliorato?

"Sto lavorando sul pensare prima sulla giocata, questo vuol dire prendere un vantaggio sull'avversario".

Perché è aumentata la facilità nel vincere le partite con le medio-piccole?

"La mentalità deve essere sempre la stessa, bisogna rispettare ogni avversario e partire sempre forte".

Sei quello che tocca più palloni dentro l'area, è quello il tuo regno?

"Non lo so, credo che quando sei più vicino alla porta hai più chance di fare gol. Se la squadra gioca bene, ci sono opportunità. Ora sto riuscendo a dare una mano ai compagni, mi sento bene e sono contento".

Quanto è grande l'amore per l'Inter? E' cresciuto negli anni?

"L'amore che provo peer questa maglia è lo stesso dal primo giorno, da quando la gente mi ha fatto sentire il suo affetto. Ringrazio sempre per questo, cerco di ringraziare i tifosi con quello che faccio in campo".