Cinquanta minuti di bel gioco e di grandi occasioni sprecate, poi arriva all'improvviso il gol di Adrien Rabiot che cambia le carte in tavola. La Juventus soffre l'intraprendenza dei nerazzurri ma alla prima azione utile ribalta la situazione andando a conquistare una vittoria, la quarta consecutiva, che rilancia le ambizioni bianconere e getta nello sconforto i nerazzurri, che all'84esimo subiscono anche il 2-0 ad opera di Nicolò Fagioli che chiude i conti. Sconfitta troppo pesante, anche se l'Inter subito il primo gol si è un po' smarrita, che ora fa precipitare la squadra di Simone Inzaghi a meno 11 dal Napoli capolista.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 2-0

MARCATORI: 52' Rabiot, 84' Fagioli

JUVENTUS: 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 20 Miretti (81' 22 Di Maria); 14 Milik (73' 7 Chiesa).

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 15 Gatti, 19 Bonucci, 24 Rugani, 30 Soule.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar (81' 36 Darmian), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (81' 12 Bellanova), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (81' 77 Brozovic), 32 Dimarco (74' 8 Gosens); 9 Dzeko (74' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: S. Longo.

Note

Spettatori: 40.387, incasso di 3 milioni e 763 mila euro

Ammoniti: Calhanoglu (I), Skriniar (I), Danilo (J)

Corner: 2-8

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER

97' - Finisce qui: la Juventus supera l'Inter per 2-0 e scavalca i nerazzurri in classifica.

96' - Palleggio finale della Juve tra gli olè dell'Allianz Stadium.

94' - Ancata di Dzeko su Bremer, la Juve guadagna una punizione.

92' - Flipper in area juventina, Bremer anticipa Lautaro pronto a ribattere l'assist di Correa. Sul corner, Barella dalla distanza calcia fuori.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Brutto cross di Barella che manda fuori, fischi per lui.

88' - Rabiot duro su Barella, che rimane a terra.

87' - Onana ci mette il piede e salva su Chiesa, partito però in fuorigioco.

84' - Raddoppio della Juve! Fagioli! Bremer anticipa Brozovic e innesca la ripartenza guidata ancora da Kostic che con un lancio trova il compagno smarcato. Tiro deviato da Gosens e Onana è battuto.

81' - Giro di cambi: Miretti lascia il campo a Di Maria nella Juve. Nell'Inter dentro Brozovic per Mkhitaryan, Bellanova per Dumfries e Darmian per Skriniar.

80' - Forcing dell'Inter, che prova a trovare lo spiraglio per il pari. Colpisce di testa Dzeko, mandando alto.

77' - Fallo tattico di Danilo, che prende il giallo.

76' - Palo di Kostic! Il serbo calcia di potenza trovando il legno grazie anche al tocco decisivo di Onana.

75' - Correa lancia Lautaro che calcia, Szczesny para coi piedi.

74' - Cambia anche Inzaghi: fuori Calhanoglu e Dimarco, in campo Gosens e Correa.

72' - Tiro di Calhanoglu che colpisce in pieno Danilo, che resta a terra. Nella Juventus entra Chiesa al posto di Milik.

68' - Fallaccio di Skriniar su Alex Sandro, inevitabile il giallo per lo slovacco!

66' - Annullato il gol di Danilo! Di Paolo indica a Doveri il tocco del brasiliano, si riparte con un rinvio dal fondo.

64' - Di Paolo al lavoro per analizzare l'azione del gol del 2-0. Si valuta un possibile fallo di mano.

63' - Danilo! La Juventus raddoppia! Calcio d'angolo di Kostic e il brasiliano inventa una girata ad anticipare De Vrij, che sporca il pallone, e fulminare Onana.

62' - Kostic si libera di Dumfries e mette in mezzo, anticipato da un difensore.

60' - De Vrij largo di testa su corner, palla fuori di molto.

59' - Barella prova a lanciare Dumfries che però rimane piantato, recupera la Juve.

56' - Prima ammonizione dell'incontro per Calhanoglu.

52' - Gol della Juventus! Rabiot! Da calcio d'angolo dell'Inter Kostic salta Barella e si invola in avanti, servendo poi in area il francese che insacca al primo tiro in porta vero dei bianconeri!

50' - Momento di grande intensità in campo, spezzato da Doveri che fischia fallo su Dimarco.

47' - Szczesny alza in corner la conclusione improvvisa dalla distanza di Calhanoglu, gran tiro del turco e altrettanto bella risposta dell'estremo difensore.

46' - Cross di Fagioli sulla testa di Rabiot che manda alto.

-----