Una maratona di otto ore, iniziata nel pomeriggio e terminata a mezzanotte inoltrata. Un bagno di folla continuo per le strade di Milano, tagliato in due dai pullman dell'Inter campione d'Italia che hanno faticato a farsi largo nell'oceano di tifo che si è dipanato per otto chilometri. Poi l'apoteosi in una Piazza Duomo invasa dai tifosi nerazzurri, che hanno accolto con ovazioni i giocatori cantando insieme a loro, con Nicolò Barella e Federico Dimarco ad animare la lunga notte della festa per la seconda stella. Una serata che abbiamo avuto il piacere di raccontarvi nei suoi momenti salienti.

RIVIVI IL LIVE

00.11 - Si chiude qui questa lunga e meravigliosa serata. Piazza Duomo comincia a spopolarsi mentre l'eco dei cori si sente ancora. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.

00.09 - La voglia di cantare non si esaurisce, stavolta è Dimarco a lanciare i cori.

00.06 - E anche Beppe Marotta venne invitato a saltare:

BEPPE MAROTTA SALTA CON NOI ⭐️⭐️️ pic.twitter.com/5cRNSd4FUE — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

00.05 - Le direttive dei giocatori per i cori in Duomo:





00.00 - Ultimi fuochi d'artificio in Duomo, la serata sta per concludersi. Non prima di un ultimo coro per Lautaro, Barella e Inzaghi.

23.57 - Parte il coro: 'Se giocava Leao', frenato da Barella che rilancia con un coro per Dumfries.

23.54 - La squadra chiama Beppe Marotta per un discorso conclusivo: "Siete fantastici, forza Inter". Con Barella che lo invita a ripetere e poi a saltare con tutti i tifosi.

23.52 - Barella ormai è l'anima della serata, è lui a chiamare i cori alla piazza.

23.49 - Prende la parola il mister: "Finalmente siamo qui a festeggiare, oltre ai ringraziamenti nella sera del derby per questi fantastici giocatori penso sia un premio meritato per tutti voi, abbracciatevi ed esultate. E ora, tutti insieme: 'I campioni dell'Italia siamo noi...'".

23.48 - "Il Demone sta cucinando...". Così Barella chiama Simone Inzaghi annunciandolo alla folla in tripudio.

23.44 - La piazza esplode per Lautaro Martinez: "Devo dire grazie a tutti voi, siete stati un giocatore in più per tutti noi ad ogni partita. Ringrazio compagni, dirigenti e famiglie, che soffrono come noi. Ora è il momento di goderci tutto questo: saltare, cantare, non ci ferma nessuno". Prima di lanciare ulteriori cori coadiuvato da Barella.

23.43 - Parla Marcus Thuram: "Speriamo di rivivere momenti così il prossimo anno. Grazie a tutti. Forza Inter".

23.41 - Marko Arnautovic sale sul palco e riprende il discorso di San Siro incitando la folla a cantare il coro dedicato a lui. "Dopo 14 anni siamo di nuovo qui, ma questo Scudetto è speciale. Grazie a tutti".

23.40 - Alexis Sanchez: "Questo Scudetto per me è speciale, è la seconda stella. Ho visto questi giocatori crescere, grazie a tutti".

23.39 - Barella ormai letteralmente impazzito lancia il coro: "Calha lo sai perché".

23.38 - La risposta di Bastoni a Moscardelli

Bastoni si affaccia alla balconata e manda un messaggio a… Moscardelli ️ pic.twitter.com/ppcsUcf7Wi — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

23.38 - E' la volta di Hakan Calhanoglu, che con un filo di voce urla: "I campioni dell'Italia siamo noi" e poi: "Chi non salta rossonero è"

23.36 - Nicolò Barella chiama Piazza Duomo a tirare fuori la voce con un carisma da rockstar.

23.35 - Henrikh Mkhitaryan parte compassato poi si scatena: "Spero di rivivere queste emozioni anche l'anno prossimo".

23.34 - Prende il microfono Davide Frattesi: "Questo è l'anno più bello della mia vita, i muri continueremo ad abbatterli a capocciate. Non ci fermeremo perché l'anno prossimo dobbiamo vincere tutto".

23.33 - Ribalta per Kristjan Asllani: "Stasera non voglio parlare tanto. Vi voglio bene, siete fantastici".

23.33 - L'urlo di Carlos Augusto: "Forza Inter sempre, carajo!"

23.32 - Dopo Tajon Buchanan, arriva uno scatenato Denzel Dumfries che urla: "La capolista se ne va..."

23.31 - L'arrivo di Sommer sul palco:

⭐️⭐️Il primo ad affacciarsi dalla balconata è… SOMMER! pic.twitter.com/wPhSgcM8YU — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

----

23.30 - Arriva Davy Klaassen: "Sono felicissimo, forza Inter", afferma in italiano.

23.29 - Tocca a Stefano Sensi: "Emozione fortissima, grazie ai tifosi per i tanti momenti indimenticabili che ci hanno fatto vivere".

23.28 - Accoglienza più tiepida per Juan Cuadrado, al cui arrivo viene lanciato il coro: "Chi non salta bianconero è" che il colombiano accoglie. "Sono molto contento, da quando sono arrivato qui ho voluto dare il mio contributo. Ho imparato questa canzone che fa: 'Per la gente che...'".

Cuadrado che salta sulle note di chi non salta bianconero è. Sta succedendo di tutto ⭐️⭐️️ pic.twitter.com/5cS1EssasJ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

23.25 - Ovazione per Federico Dimarco, cuore dell'interismo che si prende i galloni di capo ultras e lancia i cori dal palco. Poi rivela la sua emozione: "Questa gente mi fa emozionare, forza Inter".

23.24 - Parte coro contro Theo Hernandez, Mengozzi stoppa tutto. "Siamo qui per festeggiare noi".

23.22 - E' il turno prima di Matteo Darmian, poi di Alessandro Bastoni: "Quanto sto godendo? Troppo. Siete i più belli del mondo", il suo urlo.

23.20 - Cori per Benjamin Pavard, che ringrazia. Dopo di lui sale Yann Bisseck: "Non c'è tanto da dire, vi amo tutti. Grazie per tutto e facciamolo di nuovo l'anno prossimo", l'urlo in italiano del tedescone.

23.19 - Francesco Acerbi saluta i tifosi: "Siete magnifici, forza Inter sempre".

23.17 - Tocca ai difensori, primo fra tutti Stefan de Vrij.

23.16 - Iniziata la sfilata dei calciatori, chiamati dallo speaker Mirko Mengozzi. Primi a parlare i portieri.

23.10 - Dopo sette ore di parata, i giocatori lasciano il pullman. Per loro sta per arrivare il momento della celebrazione.

23.00 - I pullman dell'Inter fanno il loro trionfale ingresso in Piazza Duomo, tra fuochi d'artificio e giubilo dei tifosi.

22.53 - Ci siamo. La squadra è vicina a Piazza Duomo. Ancora pochi minuti e taglierà il traguardo.

La magia di Piazza Duomo. Tutto pronto per l’arrivo della squadra. Ma quanto siamo belli? Quanto? pic.twitter.com/5gwePWi7Pf — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

22.21 - Incrocio Via Manzoni-Via Montenapoleone, i pullman vedono ormai il 'traguardo'

22.14 - Dimarco ancora carico a incitare i tifosi, ma il più scatenato in questo momento è il preparatore atletico Ripert...

22.05 - Nuova previsione di arrivo dei pullman: 40 minuti prima dell'approdo in Duomo. La parata è in Via Manzoni.

22.03 - Momento incredibile in Duomo: tutti con le torce degli smartphone accesi, l'effetto ottico è straordinario.

21.55 - Proseguono i giochi di luce e i fuochi d'artificio a Piazza Duomo.

21.51 - Non dovrebbe mancare moltissimo all'arrivo dell'Inter in Piazza Duomo, dove praticamente non c'è più posto nemmeno per uno spillo.

21.25 - Superata Viale della Liberazione, i pullman attraversno l'oceano di folla in Via Turati.

20.50 - Dopo tanta attesa i due pullman dell'Inter fanno tappa in Viale della Liberazione, dove c'è la sede del club nerazzurro. Entusiasmo e delirio da parte dei tifosi, che intonano cori per i giocatori e la squadra.

Arnautovic scatenato in viale Liberazione: continua la festa nerazzurra a Milano pic.twitter.com/t1fyw3ezLX — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

DELIRIO IN VIALE LIBERAZIONE. Ma gli occhiali di Acerbi?! pic.twitter.com/JLHkep89jz — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

20.20 - Facendosi largo tra la folla tutta nerazzurra, i due pullman hanno superato piazza XXV Aprile e si dirigono verso via Melchiorre Gioia, a pochi passi da Viale della Liberazione dov'è sita la sede dell'Inter.

19.20 - In questo momento i due pullman sono in Corso Sempione, in arrivo all'Arco della Pace. Rispetto alle difficoltà precedenti, pur non particolarmente veloci, la velocità di crociera è aumentata come fa sapere Sky.

Mvp della Festa? Mvp della Festa ️ pic.twitter.com/YaL82VFZA0 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

18.40 - Nonostante il ritardo rispetto al programma e l'inattesa presenza di tifosi che rallentano ulteriormente il passaggio dei due pullman scoperti, non è previsto alcun cambio rispetto al tragitto previsto inizialmente.

Ormai è un tormentone: il presidente Steven concederà un regalo alla coppia Hakan e Marcus? pic.twitter.com/JpA9H3FA9P — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

18.11 - Parte il coro per Calhanoglu, Frattesi canta a squarciagola.

Frattesi e il coro per Calha 🫠🫠🫠 pic.twitter.com/blfnIlR9uq — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

18.07 - Come informa Sky Sport, i bus sono arrivati ora in zona Lotto, decisamente in ritardo sulla tabella di marcia. C'è troppa gente per le strade, quindi poco spazio per far passare i pullman.

17.55 - Le scorie del derby restano vive anche a una settimana di distanza dal derby che ha assegnato matematicamente lo Scudetto all'Inter. Sul pullman scoperto che in queste ore sta percorrendo Milano, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries si è presentato con uno striscione decisamente peculiare, che lo ritrae mentre è intento a tenere al guinzaglio Theo Hernandez. I due non si sono mai amati e lo si è visto anche nell'ultima stracittadina. Di seguito le immagini:

Denzel #Dumfries accende gli sfottò a distanza col #Milan esibendo dal pulmann dell’#Inter un due aste che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio #TheoHernandez col quale ci sono stati vari scontri nell’ultimo derby pic.twitter.com/J1qZ7QJ25Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2024

17.38 - Barella fa partire il coro per Lautaro e il capitano lo premia con un bacio.

Barella fa partire il coro per Lautaro e il Capitano lo premia con un bacio pic.twitter.com/BlZNanRKV8 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.36 - Altro coro personalizzato durante la parata scudetto, questa volta è il turno di Francesco Acerbi.

SPACCALI TUTTI, ACERBI SPACCALI TUTTI



Dirige il coro Nicolò Barella pic.twitter.com/VsG2hpWchY — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.32 - Javier Zanetti si è affacciato dalla terrazza in Piazza Duomo dove è atteso l'arrivo del pullman scoperto dell'Inter dopo la conquista dello Scudetto. Il vicepresidente e bandiera nerazzurra ha pronunciato anche alcune brevi dichiarazioni ai tifosi presenti: "Abbiamo vinto un campionato grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, l'Inter si ama sempre, sempre, sempre. Abbiamo scritto una delle pagine più importanti della storia dell'Inter, sta arrivando il pullman scoperto con i giocatori. Forza Inter sempre, vi voglio bene. Inter ti amo".

17.30 - "Nicolò Barella, oh oh oh oh". Parte il coro anche per il centrocampista sardo, uno dei più scatenati sul bus.

Nicolò Barella, oh oh oh oh oh!! pic.twitter.com/cO6yFl2kPC — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.27 - Siparieto sul bus tra Thuram e Arnautovic, mentre la folla intona il coro per Tikus 'Siamo venuti fin qua, per vedere segnare Thuram".

17.19 - Barella, col microfono in mano, fa partire il coro per Denzel Dumfries. I tifosi lo seguono a ruota urlando il nome dell'olandese sulle note di Just Can't Get Enough dei Depeche Mode

17.16 - Marko Arnautovic è tra i mattatori di questa festa Scudetto dell'Inter. L'attaccante nerazzurro sul pullman scoperto che sta percorrendo la città a un certo punto ha indossato una maschera con la faccia del tecnico Simone Inzaghi. L'ennesimo indizio di come il 'Demone' ormai sia sempre più considerato l'uomo immagine di questo Tricolore.

17.13 - Tutta la carica di Farris dal bus!

16.58 - Tra i più scatenati sul bus scudetto, c'è ovviamente Davide Frattesi, a cui i tifosi hanno dedicato un coro personalizzato.

16.45 - Momenti di euforia attorno a San Siro: i tifosi fanno partire il coro 'Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore".

Momenti di delirio intorno allo stadio ⭐⭐ pic.twitter.com/spocVaocNR — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

16.41 - I pullman procedono a passo d'uomo, facendosi largo a fatica in mezzo a due ali di folla.

16.21 - Barella e Dimarco lanciano i primi cori dal pullman, sono loro i primi animatori della festa.

16.05 - Piazza Duomo si sta già riempiendo di tifosi, nonostante l'arrivo dei pullman sia previsto per le 21.

16.00 - Che la festa abbia inizio! I due bus scoperti, uno con i giocatori a bordo e l'altro con lo staff di Simone Inzaghi, sono partiti da San Siro per celebrare lo scudetto della stella per le vie di Milano che si stanno colorando di nerazzurro per tutto il percorso fino al Duomo.