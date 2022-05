Dopo la più bella sconfitta subita da giocatore al Camp Nou contro il Barcellona nel 2010, dodici anni dopo Cristian Chivu festeggia un pari come fosse una vittoria come allenatore dell'Inter Primavera. Sì, perché il 3-3 folle imposto in rimonta al Cagliari vale, in virtù del miglior posizionamento in regular season dei nerazzurrini, la finale scudetto contro la Roma, sua grande ex squadra. Il romeno chiude un cerchio magico iniziato a metà febbraio grazie al 16, il numero dei minuti che bastano ai suoi ragazzi per centrare il 16esimo risultato utile consecutivo nella categoria ribaltando incredilmente i pari età sardi dal 77' al 93' dopo essere stati sotto 3-0 a fine primo tempo: lo show rossoblu messo in piedi da Desogus (x2) e Luvumbo viene oscurato dalla doppietta da bomber ritrovato di Abiuso e dalla zampata di capitan Sangalli che rimandano la sentenza definitiva ai supplementari. Laddove, avendo due risultati su tre a disposizione, l'Inter riesce nell'obiettivo di congelare il punteggio, al contrario di quanto successe 11 mesi fa con l'Empoli: niente beffa questa volta, la maledizione della semifinale è stata definitivamente scacciata. L'Under 19 è di nuovo in finale a tre anni dall'ultima volta.

121' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio 'Ricci' di Sassuolo! Dopo 120' senza senso, l'Inter Primavera conquista la finale scudetto grazie al 3-3 imposto al Cagliari, un pareggio dolcissimo in virtù del miglior posizionamento in regular season che vale la possibilità di giocarsi il campionato nell'ultimo atto di martedì sera contro la Roma.

120' - Un minuto di recupero per chiudere il match.

120' - Abiuso porta a casa un calcio di punizione che è puro ossigeno per i suoi. E profuma di finale.

119' - Trattenuta di maglia lampante di Sulis ai danni di Jurgens: giallo per il giocatore cagliaritano, ma soprattutto minuti che scorrono per l'Inter.

117' - 'Tienila', urla Chivu a Jurgens dalla panchina. L'estone non lo ascolta e perde il possesso palla.

116' - Il Cagliari non ha smesso di crederci, ma la lucidità non è quella dei primi minuti, diciamo così: il corner battuto malamente ne è la fotografia fedele.

115' - Ora l'Inter congela la palla vicino alla bandierina conquistando il terzo corner di fila.

114' - Nunziatini! L'ex Livorno è protagonista di una bella azione personale palla al piede, che non riesce a concludere con un gol complice la deviazione di un giocatore in maglia bianca. Corner.

113' - PALOMBA SI DIVORA IL 4-3! Errore inspigabile del 4 dei sardi che si fa ipnotizzare dall'uscita di Rovida e fallisce un'occasione più facile di un rigore.

112' - Ammonito Schirru per aver steso con una scivolata fuori tempo massimo Iliev, che prima si era preso gioco di Conti con un sombrero lussuoso.

111' - Parte Conti... Palla respinta. Poi sul prosieguo dell'azione Pulina non riesce a tenere la palla bassa e la spedisce sopra la traversa da posizione privilegiata.

110' - Chivu equilibra la squadra togliendo un attaccante, Owusu, per il centrocampista Nunziatini.

109' - Brutta punizione regalata al Cagliari: punita la trattenutina di Sangalli ai danni di Tramoni.

106' - Ripartiti, comicia il secondo tempo supplementare. Nei prossimi 15' verrà emesso il verdetto definitivo perché, lo ricordiamo, non è prevista la lotteria dei rigori.

106' - Finisce qui il primo tempo supplementare: il parziale non cambia, sempre 3-3 tra Inter e Cagliari. Punteggio che qualificherebbe Chivu.

105' - Pulina per Secci nel Cagliari, mentre viene segnalato un minuto di recupero.

103' - Rovida anche qui incerto nell'uscita, gli va bene che il cross finisce alle sue spalle, nella terra di nessuno.

102' - Rumoreggia la panchina nerazzurra per la decisione dell'arbitro di ammonire Moretti. La decisione, però, è giusta: il difensore ha preso la palla ma anche il piede dell'avversario.

100' - Owusu commette fallo in attacco, l'assistente alza la bandierina per richiamare l'attenzione dell'arbitro.

98' - Owusu si coordina bene fuori area, poi calcia senza pensarci: tiro sporcato, il Cagliari tira un sospirone di sollievo.

97' - Sangalli chiede ulteriori spiegazioni all'arbitro che anche in questo caso risparmia un cartellino giallo a Corsini.

96' - Tattiche saltate, ora si gioca solo sui nervi.

95' - Rischia qualcosina l'Inter sull'affondo sulla destra di Tramoni, che manda in tilt Franco Carboni e poi serve Vinciguerra, non proprio lestissimo a sfruttare l'occasione.

93' - Casadei e Sangalli chiedono un giallo per Corsini, autore di un fallo tattico ai danni del ravennate. Niente da fare, solo calcio di punizione per l'Inter.

92' - TRAVERSA DI ILIEV SU PUNIZIONE! Tiro stretto del bulgaro che supera la barriera e si infrange sul legno più alto con D'Aniello in controllo.

91' - Iliev ha un altro passo, in più è fresco, a Conti non resta altro da fare che stenderlo vicino al lato corto dell'area di rigore.

91' - Via al primo tempo supplementare!

95' - Finiscono qui i tempi regolamentari, si va ai supplementari dopo il 3-3 dei primi 90'. Rimonta insensata in 16' dei nerazzurri che ora possono giocarsi il jolly dei due risultati su tre nei prossimi 30'.

93' - PAREGGIO INCREDIBILE DELL'INTER, GOL DI SANGALLI! Tutti a saltare in area, quello che prende il tempo a tutti è Hoti che con una torre offre un pallone solo da spingere in porta al suo capitano.

92' - Forcing totale dell'Inter! Owusu calcia, doppia deviazione: è corner.

91' - Cinque minuti di recupero per le speranze dell'Inter di portare la gara ai supplementari.

90' - ANCORA ABIUSO, L'INTER FA IL 2-3! Iliev pennella in area per Abiuso che prende l'ascensore in area e inchioda il pallone alle spalle di D'Aniello.

89' - Owusu è l'uomo in più dell'Iner, qua Secci lo ferma illegalmente trattenendogli la maglia.

88' - Si riparte con il Cagliari momentaneamente in 10 che rischia tantissimo con un liscio nella sua area di rigore.

87' - Sulis colpito al volto da una pallonata violenta, l'arbitro - come da regolamento - ferma il gioco e autorizza l'ingresso dello staff medico.

86' - Chivu utilizza anche l'ultimo cambio a sua disposizione richiamando in panchina Silvestro per mandare in campo Grygar.

84' - D'ANIELLO SALVA IL CAGLIARI! Il più basso di tutti, Owusu, taglia bene sul primo palo e gira di testa a colpo sicuro. Il portiere del Cagliari gli dice di no respingendo il pallone proprio sulla riga.

83' - Altra giocata preziosa di Owusu grazie alla quale l'Inter ora può sfruttare un corner corto.

82' - Altri cambi per il Cagliari: Vinciguerra e Corsini entrano al posto di Desogus e Cavuoti.

81' - L'Inter accarezza l'idea del 3-2! Interessante il cross avvolgente di Owusu, sul quale non ci arrivano per un soffio né Casadei né Abiuso. Piccolo brivido per il Cagliari.

80' - D'Aniello ora finge un infortunio per perdere tempo. Quello che rimedia è una pessima figura e il richiamo dell'arbitro che ha visto che Abiuso non l'ha minimamente sfiorato.

78' - Dal taschino dell'arbitro esce un cartellino giallo: il giocatore sanzionato è Luvumbo.

77' - ABIUSO RIACCENDE LE SPERANZE DELL'INTER, 1-3! Il 22 nerazzurro è lesto a depositare nel sacco, in tap-in, la respinta di D'Aniello sul tiro dal limite di Sangalli.

75' - All'Inter non riesce una singola giocata, neanche quelle che in altri tempi sarebbero uscite in automatico. Il cross di Franco Carboni per Casadei è troppo profondo, si riparte con la rimessa da fondo campo di D'Aniello.

75' - Iliev nasconde la palla a Sulis che lo ferma con le maniere forti: l'Inter ha chance su calcio piazzato per riaprire la gara.

73' - Il Cagliari sostituisce Delpupo, che si prende l'applauso dei presenti e l'abbraccio di Agostini, con Tramoni.

69' - Abiuso anticipa tutti di testa, ma non può inquadrare la porta da quella posizione. Nulla da fare, appuntamento col gol rimandato, e le lancette del cronometro scorrono inesorabili.

67' - Primo cambio nelle fila del Cagliari: finisce la partita di Kourfalidis, inizia quella di Schirru.

66' - Casadei! Nei pressi dell'area di rigore, stacca più in alto di tutti il centrocampista ravennate, che di testa non risce a schiacciare il pallone come vorrebbe.

66' - L'Inter attacca a testa bassa, anche in maniera piuttosto confusionaria. Ne viene fuori un corner comunque prezioso data la situazione.

64' - In area, Abiuso riesce a colpire di testa nel mucchio, ma la palla fa pochissima strada prima di sbattere contro il muro sardo.

62' - Storie tese tra Sangalli e Delpupo dopo un contrasto sopra le righe. Bravo il capitano a tendere la mano all'avversario in segno di chiarimento.

61' - Parte Conti... Barriera piena. Si salva l'Inter che dà l'impressione che potrebbe andare al tappeto da un momento all'altro.

60' - Allo scoccare dell'ora di gioco arriva il secondo ammonito del match: giallo per Hoti, obbligato a spendere un fallo tattico per fermare Delpupo altrimenti proiettato a tutta velocità verso la porta nerazzurra.

58' - Chivu si gioca il tutto per tutto inserendo altri due attaccanti: Owusu e Abiuso prendono il posto di Fabbian e Valentin Carboni.

57' - VALENTIN CARBONI! Il più piccolo della compagnia prova a scuotere i suoi: il suo mancino da distanza siderale soffia a pochi cm dal palo.

56' - LUVUMBO SPRECA IL GOL DEL KO! Bella imbucata di Delpupo che manda il 37 dei sardi a tu per tu con Rovida, graziato con un tiro che sorvola la traversa.

55' - Altra occasione per Fabbian che, in questo caso, non riesce a coordinarsi in tempo per correggere un assist involontario di un compagno. Palla alta sopra la traversa.

54' - Due corner di fila conquistati dall'Inter che fa capire che non ancora smesso di crederci.